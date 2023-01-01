Риторика. Книга 1. Аристотель (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В «РИТОРИКЕ» Аристотель заложил фундамент классической риторической системы, которая на протяжении почти двух с половиной тысяч лет принимается в качестве образца для обучения искусству публичной речи. Аристотель понимает риторику как искусство убеждения, которое охватывает все сферы человеческой жизни: она одинаково необходима в делах, касающихся житейских нужд отдельного человека, и в делах государственной важности. В первой из трех книг труда «Риторика» Аристотель объясняет цель и область применения риторики, ее место среди других наук и искусств и анализирует основные способы убеждения, то есть те принципы, на которых основывается доказательность публичной речи.



Риторика слушать на видеосервисе Wink.