Риторика. Искусство публичного выступления. Ирина Лешутина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В книге освещаются основные вопросы теории риторики и практики публичных выступлений, делового общения, культуры и искусства речи. Особое внимание уделяется методам подготовки различных публичных выступлений, а также умению вести конструктивный диалог и дискуссию. Она может служить учебны�м пособием, нацеленным на формирование практических навыков и эффективное повышение общей речевой культуры с помощью специальных упражнений. Эта книга, отражающая обобщенный опыт российских и зарубежных специалистов, представляет интерес для широкого круга читателей, желающих научиться говорить красиво, правильно и убедительно.



Риторика слушать на видеосервисе Wink.