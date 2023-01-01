Риторика. Аристотель
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Риторика. Аристотель

Риторика. Аристотель (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература296 мин12+

Сюжет

Аристотель – древнегреческий ученый, философ, основоположник формальной логики. Первым создал всестороннюю философскую систему, охватившую все сферы существования. Его учение считается обобщающим и завершающим греческую философию. «Риторика» Аристотеля – это наиболее глубокое и систематизированное исследование проблем ораторского искусства, ставшее большим культурным и научным событием. Трактат разделен на три части: первая посвящена предмету риторики и видам ораторских речей. Во второй речь идет о личных свойствах оратора и о «причинах, возбуждающих доверие к говорящему». Третья часть касается технической стороны риторики.

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