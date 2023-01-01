Рип ван Винкль. Легенда о Сонной Лощине в исполнении Дмитрия Быкова + Лекция Быкова Д.. Вашингтон Ирвинг (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию самые известные повести американского писателя-романтика Вашингтона Ирвинга, часто называемого «отцом американской литературы»,– «Рип ван Винкль» и «Легенда о Сонной Лощине» в исполнении Дмитрия Быкова. Завершается аудиокнига рассказом Дм.�Быкова о прочитанном.



Рип ван Винкль слушать на видеосервисе Wink.