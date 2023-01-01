WinkАудиокнигиРип ван Винкль. Легенда о Сонной Лощине в исполнении Дмитрия Быкова + Лекция Быкова Д.. Вашингтон Ирвинг
Рип ван Винкль. Легенда о Сонной Лощине в исполнении Дмитрия Быкова + Лекция Быкова Д.. Вашингтон Ирвинг (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Классика, Учебная и научная литература116 мин12+
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Сюжет
Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию самые известные повести американского писателя-романтика Вашингтона Ирвинга, часто называемого «отцом американской литературы»,– «Рип ван Винкль» и «Легенда о Сонной Лощине» в исполнении Дмитрия Быкова. Завершается аудиокнига рассказом Дм.�Быкова о прочитанном.
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