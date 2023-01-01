Римский орел. Александр Мазин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Третий век от Рождества Христова. Бывший подполковник ВВС России Геннадий Черепанов вместе со своим другом первым центурионом Гонорием Плавтом Аптусом, вырвавшись из плена, преодолев сотни километров вражеской территории, выходят к Дунаю. На том берегу – Великий Рим. Великая Римская империя – накануне великих потрясений. Скоро на нее, истощенную гражданскими войнами, беззаконием и коррупцией, хлынут с этого берега полчища варваров и «Вечный» Рим падет… Но сейчас, за год до того, как первый из «солдатских» императоров Максимин Фракиец облачится в царский пурпур, Рим – все еще величайшая империя в мире, грозная и могучая.



Римский орел слушать на видеосервисе Wink.