Римская звезда. Александр Зорич (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В чем призвание поэта? Влиять на судьбы людей, помогать им разобраться в своих чувствах и отделять добро от зла. Но поскольку основной жанр этой книги – исторический детектив, приходится выполнять еще одну миссию: восстанавливать справедливость! Полная приключений жизнь древнеримского поэта Публия Овидия Назона могла закончиться очень печально. Далекая ссылка, в которую его отправил император Август, разлука с любимой, клевета и предательство сломили бы кого угодно, но не истинного римлянина. Инкогнито он возвращается в Рим, чтобы расследовать загадочные обстоятельства своего изгнания и убедиться в полезности владения как мечом, так и словом. А заодно, использовать свое знание человеческих страстей и слабостей. Ведь детектив не только исторический, но и психологический….



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