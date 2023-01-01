Римская цивилизация. Часть 2. Роберт Виппер (книга, 1923) слушать онлайн

«Едва ли найдeтся человек, настолько легкомысленный и равнодушный к окружающей жизни, который бы не заинтересовался вопросом о том, какими средствами, какими приeмами политики римляне в промежуток менее 53 лет победили почти все страны населeнного мира и подчинили их своей единой власти, – факт в истории беспримерный», – отмечал древнегреческий историк Полибий и был прав. Как же зарождалась Римская цивилизация? Как Рим завоeвывал Европу и Средиземноморье? Крупнейший отечественный специалист по истории Древнего Рима Роберт Юрьевич Виппер в своeм фундаментальном труде «Римская цивилизация» даeт широкую панораму древнеримской жизни во всех еe аспектах со времени зарождения Римской цивилизации в V веке до н. э. и до позднейшего периода принципата Августа. Автор подробно описывает условия возникновения великой Римской империи, показывает, почему она стала основой того, что мы сегодня называем западной цивилизацией. Вашему вниманию предлагается вторая часть книги.



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