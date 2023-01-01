Рикки-Тикки-Тави. Сказки. Редьярд Джозеф Киплинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В книгу сказок известного английского писателя Редьярда Киплинга вошли произведения из его сказочного цикла «Сказки просто так» – о том, как мотылек топнул ногой, откуда у слона хобот, как появились броненосцы, и кто написал первое письмо и, конечно, о храбром мангусте Рикки-Тикки-Тави, спасш�ем людей от змей. Это произведение из списка школьной программы с полным, без сокращений, классическим текстом для младшего школьного возраста.



Рикки-Тикки-Тави слушать на видеосервисе Wink.