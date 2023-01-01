Ричард Длинные Руки – ярл. Гай Юлий Орловский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитого современного российского писателя-фантаста Гай Юлия Орловского «Ричард Длинные Руки – ярл» – девятую в серии «Ричард Длинные Руки». Под ногами – Большой Хребет, разделивший материк, а может быть, и не только материк. На той стороне д�ругая половина мира: в небе драконы, в лесах огры, тролли, гоблины и великаны, но кто смотрит на эту мелочь, когда впереди схватки с самым страшным зверем на свете, а то и во вселенной – человеком. Сэр Ричард, доблестный рыцарь и паладин, могучий герой на дивном единороге, вступает на землю таинственного Юга. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



Ричард Длинные Руки – ярл слушать на видеосервисе Wink.