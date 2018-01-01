Ричард Длинные Руки. В западне. Гай Юлий Орловский (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитого современного российского писателя-фантаста Гай Юлия Орловского «В западне» – пятьдесят третью в серии «Ричард Длинные Руки». Хорошие люди слабее плохих, потому правитель не может быть плохим или хорошим, он должен быть таким, каким требует быть обстановка. Но как остаться победителем в исполинской империи, что богаче и развитее завоевателей и где правят Великие Маги? Женщины Ричарда предлагают свои варианты… Аудиокнига озвучена популярным артистом и известным актером дубляжа Олегом Новиковым, на чьем счету более 38 ролей в фильмах, в том числе «Интерны», «Филфак», «СашаТаня», «Склифософский» дублирование в более, чем 150 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Тихоокеанский рубеж 2» (2018), «Игра престолов», «Лига справедливости» (2017), «Инферно» (2016), «Варкрафт» (2016), «Марсианин» (2015), «Риддик» (2013), «Стартрек: Возмездие» (2013). ©



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