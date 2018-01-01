Ричард Длинные Руки – сеньор. Гай Юлий Орловский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитого современного российского писателя-фантаста Гай Юлия Орловского «Ричард Длинные Руки. Сеньор» – четвертую в серии «Ричард Длинные Руки». Паладин почти свободно проходит по зачарованным землям, получает от гномов волшебный молот, от �феи – Зеленый меч, он не поддается чарам могущественных колдунов… однако что будет, когда он столкнется с такими же могучими рыцарями, которые в свое время не устояли перед соблазнами Дьявола? Ричард верит в свою правоту, хотя его понятия весьма расходятся как с мнением инквизиции, так и ее основного противника – Сатаны. ©



Ричард Длинные Руки – сеньор слушать на видеосервисе Wink.