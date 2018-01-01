Ричард Длинные Руки. Гай Юлий Орловский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет первую аудиокнигу одноименной серии «Ричард Длинные Руки» знаменитого современного российского писателя-фантаста Гай Юлия Орловского. Из современной Москвы очутиться в средневековой Европе, где странствующие рыцари, драконы, принцессы, колдуны, маги, таинственные замки, где подвалы хранят тайны и сокровища – выживет ли наш герой? Особенно, если учесть, что окажется не графом, князем или королем, а обычным простолюдином? ©



Ричард Длинные Руки слушать на видеосервисе Wink.