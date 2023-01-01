Ричард Длинные Руки – барон. Гай Юлий Орловский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитого современного российского писателя-фантаста Гай Юлия Орловского «Ричард Длинные Руки – барон» – восьмую в серии «Ричард Длинные Руки». Зачарованные клинки рыцарских мечей, козни призрачных монахов и зловещие планы могучих магов – все возводит преграды на пути отважных искателей к загадочному Югу. Но когда в ножнах волшебный меч, под седлом – волшебный конь, а на поясе волшебный молот, кто остановит благородного сэра Ричарда на пути к цели? Слушаем, лайкаем, активно комментируем!)



Ричард Длинные Руки – барон слушать на видеосервисе Wink.