WinkАудиокнигиРичард Длинные Руки – барон. Гай Юлий Орловский
Ричард Длинные Руки – барон. Гай Юлий Орловский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези1007 мин16+
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Сюжет
Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитого современного российского писателя-фантаста Гай Юлия Орловского «Ричард Длинные Руки – барон» – восьмую в серии «Ричард Длинные Руки». Зачарованные клинки рыцарских мечей, козни призрачных монахов и зловещие планы могучих магов – все возводит преграды на пути отважных искателей к загадочному Югу. Но когда в ножнах волшебный меч, под седлом – волшебный конь, а на поясе волшебный молот, кто остановит благородного сэра Ричарда на пути к цели? Слушаем, лайкаем, активно комментируем!)
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