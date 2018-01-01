Ричард де Амальфи. Гай Юлий Орловский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитого современного российского писателя-фантаста Гай Юлия Орловского «Ричард Длинные Руки. Ричард де Амальфи» – пятую в серии «Ричард Длинные Руки». Доблестный сэр Ричард, паладин Господа, а теперь и хозяин таинственного замка, в окружении враждебных соседей: свирепого барона де Амило, волшебницы Клаудии, к тому же на его землях обнаружены «свернутые королевства», а через две недели его ждет рыцарский турнир и… рыцарский суд! ©



Ричард де Амальфи слушать на видеосервисе Wink.