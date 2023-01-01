Результативность. Секреты эффективного поведения. Робин Стюарт-Котце. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Поведение ускоряет, поддерживает или блокирует производительность человека. Профессор психологии Роберт Стюарт-Котце в книге «Результативность» раскрывает секреты, которые помогли многим успешным компаниям и менеджерам занять лидирующие позиции в своей отрасли. Результативность не зависит от типа личности или характера, для ее достижения не нужны харизматичные лидеры, гениальные менеджеры или уникальное стечение обстоятельств. Работа может приносить радость и удовлетворение, и для этого нужно воспользоваться социальными технологиями, о которых рассказывает эта книга. В ней собраны идеи для мощных организационных изменений, адресованные руководителям и специалистам по персоналу. Она поможет менеджерам проанализировать текущее положение и достичь высокой результативности в коллективе.



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