Резервный космодром. Андрей Ливадный (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Резервный космодром» – фантастический роман Андрея Ливадного, эпизод пятьдесят второй, основное время действия 3867 год, цикл «История Галактики», жанр боевая фантастика, космическая фантастика. Сложный путь развития Конфедеративного Содружества, новая доктрина всеобщей безопасности, прон�икновение разведывательных кораблей за пределы скопления О'Хара – на этом фоне развивается сюжет книги. Что нашли исследователи-одиночки за пределами шарового скопления звезд и чем обернулся поиск для гарнизона планеты Алексия?



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