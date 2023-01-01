Резервный космодром. Андрей Ливадный
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Резервный космодром. Андрей Ливадный

Резервный космодром. Андрей Ливадный (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика701 мин12+
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Сюжет

«Резервный космодром» – фантастический роман Андрея Ливадного, эпизод пятьдесят второй, основное время действия 3867 год, цикл «История Галактики», жанр боевая фантастика, космическая фантастика. Сложный путь развития Конфедеративного Содружества, новая доктрина всеобщей безопасности, проникновение разведывательных кораблей за пределы скопления О'Хара – на этом фоне развивается сюжет книги. Что нашли исследователи-одиночки за пределами шарового скопления звезд и чем обернулся поиск для гарнизона планеты Алексия?

Резервный космодром слушать на видеосервисе Wink.

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