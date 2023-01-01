Рейдер. Защитник. Константин Калбазов (книга, 2020) слушать онлайн

Лучший способ защиты – это нападение. Если из тебя сделали дичь, меняй правила и превратись в охотника. Загони свой страх на задворки и заставь бояться самих охотников. Конечно, так просто этого не добиться. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское! А тут еще и межгалактическая война, в которую затягивает все больше и больше участников. Вроде и не желал влезать в это, но сложилось так, что война дотянулась и до него. Безбрежный космос, тайны, авантюры, схватки, абордажи, отчаянная отвага, преданность дружбе, любовь и верность долгу. Все это сплетается для Леднева в один клубок. Что поделать, такая у него теперь насыщенная жизнь.



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