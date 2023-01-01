Рейдер. Беглец. Константин Калбазов (книга, 2020) слушать онлайн

Он уже не ждал от жизни ничего хорошего. Калека, до конца своих дней прикованный к инвалидному креслу. Но неожиданная встреча все изменила в один миг. Он вновь обрел потерянное здоровье. Мало того, годы, проведенные на Океании, выковали из него другого человека. Еще недавно неуверенный в себе и трусоватый, сегодня он рвется в космос, в его крови бушует адреналин, а душа жаждет схватки. Ему суждено стать пилотом-истребителем, гладиатором на космической арене и рудокопом на задворках фронтира. Повстречать на своем пути предательство, преданность и дружбу. Перейти дорогу сильным мира сего… и оказаться в бегах. Вот только все время бегать непродуктивно. Ведь давно известно, что лучший способ защиты – это нападение.



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