WinkАудиокнигиРеволюция муравьев. Бернар Вербер
Революция муравьев. Бернар Вербер (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Фантастика1393 мин12+
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Сюжет
Жюли Пинсон, девятнадцатилетняя лицеистка, которая уже третий год не может сдать выпускной экзамен, находит в лесу в пещере третий том «Энциклопедии относительного и абсолютного знания» Эдмонда Уэллса. Из него она узнает о том, как сложен и необычен мир муравьев, как многому можно у них научиться. Тем временем особь номер 103 из Бел-о-Кана, муравьиного города, пытается понять людей. Что же произойдет, когда две цивилизации наконец услышат друг друга?
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