Революционеры. Наталия Басовская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига Наталии Басовской «История в историях. Революционеры» создана по материалам популярной исторической программы радиостанции «Эхо Москвы» – «Все так!», которую Наталия Ивановна успешно ведет вместе с Алексеем Венедиктовым уже не первый год. Басовская Наталия Ивановна – доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой всеобщей истории Историко-архивного института РГГУ. Кто такой революционер? Что толкает людей идти «на баррикады»? Действительно ли революции – локомотивы истории? В аудиокниге «История в историях. Революционеры» собраны шесть историй о шести великих бунтарях, шести людях, бросивших вызов судьбе, шести героях или, быть может, антигероях. Наверное, тут не может быть единого мнения. Наталия Басовская представляет мастерски точно выписанные портреты революционных деятелей разных эпох, о которых точно можно сказать, что их жизнь была борьба. Содержание диска:1. Спартак. Вечный символ.2. Оливер Кромвель. Революционер поневоле.3. Максимилиан Робеспьер. Поэт террора.4. Дантон. Между правосудием и революцией.5. Карл Маркс. Смысл жизни – борьба.6. Фридрих Энгельс. Золотое сердце



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