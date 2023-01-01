Революции, Наполеон и другие тайны франкмасонов. Сергей Нечаев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Масоны и Наполеон масоны и Великая французская революция тайные кукловоды международной политики и их претензии на обладание высшей мудростью – все это есть в истории знаменитой ложи, получившей звучное название «Великий Восток». В ней многие известные факты и персоны предстают в неожиданном свете. Причем это относится к истории не только Франции, но и других стран, в частности России, где французское масонство, оказывается, и поныне играет определенную роль…



Революции, Наполеон и другие тайны франкмасонов слушать на видеосервисе Wink.