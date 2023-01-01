Ревизор. Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Школьная библиотека" продолжает знакомить своих слушателей с произведениями великого русского писателя Н.В.Гоголя. Его блистательная комедия «Ревизор» – одна из самых известных пьес, не теряющая популярности с XIX века и до наших дней. Написанная более 170 лет назад, она сохраняет свою ак�туальность и теперь, так как живы еще пороки, о которых с горькой иронией говорит Гоголь – взяточничество, казнокрадство, чиновничий беспредел… Итак, слушайте! К нам едет «Ревизор»…



Ревизор слушать на видеосервисе Wink.