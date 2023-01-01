Реваншист. Цвет сакуры – красный. Борис Орлов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Отец и сын Волковы, инженер-химик и студент старшего курса из-за ошибки загадочных экспериментаторов перенеслись почти на сто лет назад. Они отлично помнят прошлое России, они готовы помочь: предотвратить, устранить, отбросить все плохое, что было в истории родной страны, а хорошему помочь, развить, ускорить… Но что делать, если известные события не произошли, а новые удивляют своей необычностью? Если всe пошло не так, то знания пришельцев из будущего не нужны, или все же что-то можно использовать? Волковы не опустили руки, они врастают в эту новую и непредсказуемую жизнь. Они впрягаются в работу, применяя на деле все, что может оказаться полезным для России. Ну, а если для блага Отечества потребуется стоять до конца в неравном бою, броситься с гранатой под танк или с голыми руками пойти в рукопашную – они готовы! Ведь Родина во все времена одна!



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