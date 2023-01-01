Рецепты хорошего сна. Андрей Курпатов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Почти треть жизни мы проводим во сне, и это не случайно. Сон необходим нашему мозгу, чтобы переработать информацию, полученную в течении дня, а так же очиститься от продуктов жизнедеятельности нервных клеток. Кроме того, сон – это лучший способ восстановления жизненных сил организма. Поэтому проблемы со сном ухудшают и наше общее самочувствие, и крайне негативно сказываются на мыслительной деятельности. Каковы причины бессонницы? Каковы механизмы еe возникновения? Каким образом можно улучшить свой сон? На эти и многие другие вопросы о бессоннице и хорошем сне отвечает Андрей Курпатов. Аудиокнига содержит дополнительные материалы в формате PDF, которые можно скачать на странице аудиокниги после покупки.



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