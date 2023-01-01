Ресторанчик «Камогава». Хисаси Касивай (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Каждая глава – это новое блюдо и история нового гостя, пришедшего с надеждой воссоздать любимый вкус из прошлого! Слушателей ждёт оригинальный сюжет с японским колоритом и ароматом восточной кухни! Какой ингредиент надо добавить в рис, чтобы он стал розовым? Почему бифштекс – не такое прост�ое блюдо, как кажется? И как с помощью стружки тунца сотворить магию? В этой книге собраны атмосферные истории о посетителях ресторанчика и поисках того самого рецепта. В каждом рассказе есть немного о жизни японцев и невероятно много интересного об уникальных блюдах японской кухни. Пальчики оближешь!



Ресторанчик «Камогава» слушать на видеосервисе Wink.