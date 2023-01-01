Ресторан «Венецианский карнавал». Аркадий Аверченко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«… О боже мой! Есть такой сорт неудачников, который всю жизнь торгует на венецианских каналах велосипедами. История ресторана «Венецианский карнавал», этого странного чудовищного предприятия, до сих пор стоит передо мною во всех подробностях, хотя прошло уже двадцать четыре года с тех пор – �как быстро несемся мы к могиле…»



Ресторан «Венецианский карнавал» слушать на видеосервисе Wink.