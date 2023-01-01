Рэсси – неуловимый друг. Евгений Велтистов (книга, 1971) слушать онлайн

Сюжет

«Приключения Электроника» – цикл детских научно-фантастических повестей Евгения Велтистова о мальчике-роботе Электронике и его двойнике – школьнике Серeже Сыроежкине приобрeл необычайную известность после экранизации первых двух повестей. Трeхсерийный телефильм «Приключения Электроника» стал одним из популярнейших детских художественных фильмов, а Электроник – самым знаменитым роботом отечественного кинематографа. …Профессор Громов создал электронного мальчика, который решает любые математические задачи, пишет блестящие сочинения и великолепно поeт. Совершенно случайно Электроник встречает свою копию – обычного живого мальчика Серeжу Сыроежкина, на которого похож как две капли воды. Героев ждут невероятные захватывающие приключения, непростые отношения с одноклассниками, учителями и родителями, решение сложных вопросов дружбы, честности и справедливости…



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