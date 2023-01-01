Репортаж с петлей на шее. Юлиус Фучик (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Репортаж с петлей на шее» был написан известным чехословацким журналистом и антифашистом, активным участником Сопротивления Юлиусом Фучиком весной 1943 года в застенках пражского гестапо – за три месяца до казни, между избиениями, допросами и пытками. Тонкие листы папиросной бумаги и карандаш втайне передал ему тюремный надзиратель Адольф Колинский, с риском для жизни помогавший чешским коммунистам. Завершенную книгу удалось по частям вынести из тюрьмы. В 1945 году освобожденная из концлагеря жена Фучика Густа собрала все спрятанные листы и опубликовала их. Юлиус Фучик ведет репортаж из тюрьмы Панкрац, рассказывая обо всех ужасах, свидетелем которых становится каждый день; выживании под нечеловеческим моральным и физическим давлением; о заключенных, надсмотрщиках и тех соратниках, что остались на воле; о режиме, противиться которому отваживаются единицы; о предательстве и несгибаемой воле; о достоинстве и вере в победу добра над злом. «Репортаж с петлей на шее» – предельно честный рассказ человека, осужденного на смерть, но верящего в триумф жизни. Юлиус Фучик посмертно удостоен Международной премии Мира, а «Репортаж с петлей на шее» перевели более, чем на 90 языков. В некоторых странах книга издавалась подпольно и передавалась среди политзаключенных и партизан в разрозненных тетрадях и списках, вдохновляя тысячи людей на борьбу с диктаторским режимом. Чилийский поэт и дипломат Пабло Неруда назвал книгу «памятником жизни, созданным на пороге смерти».



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