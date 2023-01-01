Ренуар. Амбруаз Воллар (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга не монография о художнике и не научно-исследовательская работа, – это воспоминания и может быть даже не столько воспоминания, сколько живая запись непосредственных впечатлений от встреч и разговоров. Воллар не принадлежал к числу тех мемуаристов, в чьих рассказах их собственная личность назойливо маячит перед глазами читателя, заслоняя людей и события. Воллар – только искусный интервьюер, незаметно вызывающий Ренуара на откровенность только внимательный наблюдатель, не пропускающий ни одного его слова. В книге нет строго плана, то что ее организует, – это неподдельный интерес автора к Ренуару, осознание его огромного значения, желание запечатлеть каждую его мысль, каждое движение. Все, о чем говорится в этой книге, – увидено и услышано самим Волларом, и в этом ее большая ценность. Ренуар в жизни, дома, за мольбертом, его предпочтения в искусстве, литературе, музыке, политические и религиозные взгляды – все это позволяет нам увидеть не только гениального художника, но в первую очередь живого человека со своими победами и поражениями, радостями и огорчениями. Так же не пропустите ранее вышедшие аудиокниги серии «Портреты с натуры»: Сергей Юрский «Последняя роль Раневской», Александр Ширвиндт «Былое без дум», Теодор Шумовский «Свет с Востока», Вениамин Смехов «Когда я был Атосом», Константин Коровин «Воспоминания», Федор Шаляпин «Маска и душа», Кузьма Петров-Водкин «Хлыновск», Юрий Соломин «От адъютанта до его превосходительства», Ольга Аросева «Без грима», Гоген «Ноа...Слушайте книгу.



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