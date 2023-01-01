Ренард. Книга 1. Щенок с острыми зубами. Дмитрий Шатров (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Щенок с острыми зубами» – роман Дмитрия Шатрова, жанр героическое фэнтези, боевое фэнтези. Жизнь мальчишки – всегда сложная штука. Особенно в мире меча, церковной магии и тёмной волшбы. В мире, где Триединый давит древних богов, где друиды противостоят святым братьям, а мифическая нечисть по�ртит жизнь людям. Его будущее предопределено, но на пути такие препятствия, что не всякому взрослому по плечу. Только Ренард де Креньян с малых лет не привык отступать. Он воин Бога! Его карающая длань. Искоренитель ереси, защитник паствы его и проводник его воли! Он – Пёс Господень! Но это чуть позже. А пока он всего лишь подросток. Щенок, пусть и с острыми зубами.



Ренард слушать на видеосервисе Wink.