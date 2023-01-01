Религия и нравственность. Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Вы спрашивали меня: 1) что я понимаю под словом „религия“ и 2) считаю ли я возможной нравственность, независимую от религии, как я понимаю ее? Постараюсь по мере своих сил наилучшим образом ответить на эти в высшей степени важные и прекрасно поставленные вопросы…»



Религия и нравственность слушать на видеосервисе Wink.