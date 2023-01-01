WinkАудиокнигиРелигия и нравственность. Лев Толстой
Религия и нравственность. Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Учебная и научная литература57 мин12+
Сюжет
«Вы спрашивали меня: 1) что я понимаю под словом „религия“ и 2) считаю ли я возможной нравственность, независимую от религии, как я понимаю ее? Постараюсь по мере своих сил наилучшим образом ответить на эти в высшей степени важные и прекрасно поставленные вопросы…»
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