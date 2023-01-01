Relics. Раннее и неизданное. Виктор Пелевин (книга, 2024) слушать онлайн

Абсурдистский и сюрреалистический сборник «Relics. Раннее и неизданное». Сборник ранних произведений автора. Пелевин как всегда оригинален – не только в своем творчестве, но и в его преподнесении читателю: содержание книги повторяет хронологию событий, произошедших с Россией на стыке XX и XXI веков. Мы достаточно удалились от девяностых, чтобы разглядеть их без эффекта лицом к лицу. Поэтому в наши дни выходят фильмы-медитации вроде «Жмурок». Relics – своего рода «жмурки духа», ностальгическое воспоминание о времени малиновых пиджаков в суровую эпоху оранжевых галстуков. Книга составлена таким образом, чтобы ее содержание примерно соответствовало хронологии событий: как мы туда прибыли, для этого включены несколько совсем ранних рассказов, во что вляпались и куда после этого делись… Эти тексты лежали не в столе;– они публиковались в журналах и газетах, просто большая их часть не выходила в книжном формате.



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