Реквием каравану PQ-17. Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию роман Валентина Пикуля «Реквием каравану PQ-17», посвящeнный одному из драматических эпизодов Второй мировой войны – гибели союзного каравана в северных широтах. Это произведение, которое сам автор назвал документальной трагедией, можно уверенно назва�ть визитной карточкой писателя. Валентин Пикуль проявил себя в этой книге как литератор-документалист, не лакирующий действительность, а ищущий истину.



Реквием каравану PQ-17 слушать на видеосервисе Wink.