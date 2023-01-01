WinkАудиокнигиРеквием каравану PQ-17. Валентин Пикуль
Реквием каравану PQ-17. Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
История, Современная проза661 мин12+
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Сюжет
Студия АРДИС предлагает вашему вниманию роман Валентина Пикуля «Реквием каравану PQ-17», посвящeнный одному из драматических эпизодов Второй мировой войны – гибели союзного каравана в северных широтах. Это произведение, которое сам автор назвал документальной трагедией, можно уверенно назва�ть визитной карточкой писателя. Валентин Пикуль проявил себя в этой книге как литератор-документалист, не лакирующий действительность, а ищущий истину.
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