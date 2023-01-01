Рекрутинг на 100 %. Искусство привлекать лучших. Ильгиз Валинуров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Опытный специалист по рекрутингу Ильгиз Валинуров живым языком, с юмором и увлекательными жизненными примерами, рассказывает о технологиях подбора персонала и отвечает на важные для любого рекрутера вопросы: – где искать редких специалистов? – как их верно оценивать? – как выбрать лучшег�о из нескольких кандидатов? – как сделать предложение кандидату, от которого ему невозможно отказаться? – как правильно собирать рекомендации? – как грамотно отказать кандидату? – как предвидеть контроффер? – как стать лучшим работодателем? Технологии и методики рекрутинга, описанные в этой книге, доказали свою эффективность и могут с успехом применяться в любой компании.



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