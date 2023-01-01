Река, выходящая из Эдема. Жизнь с точки зрения дарвиниста. Ричард Докинз (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

О безграничной мощи дарвиновского закона. Если на улице вам вдруг повстречается человек, никогда ничего не слышавший о Ричарде Докинзе, вы можете смело советовать этому чудаку “Реку, выходящую из Эдема” – с нее удобно будет начать знакомство с творчеством Докинза. В этой аудиокниге благодаря блестящим метафорам он изящно и просто объясняет важнейшие концепции теории эволюции, а значит, и биологии вообще. Цифровая река ДНК течет сквозь время от зарождения жизни до наших дней – и дальше…



Река, выходящая из Эдема слушать на видеосервисе Wink.