Реинкарнатор. Юлия Рыженкова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Перерождение в нашем мире, с воспоминаниями о прошлой жизни, происходит при помощи сотрудников скорой реинкарнаторской помощи. Они записывают карму через специальное устройство – кармографа. Константин Колесов служит в этой организации и каждый день встречает умирающих. Очередной вызов становится переломным в жизни Колесова. Кармограф не срабатывает на профессоре из НИИ Реинкарнации – данные показывают, что профессор никогда не жил. Шокирующий инцидент привлекает внимание таинственного Ордена реинкарнаторов и Колесов вместе с внучкой профессора, оказываются втянутыми в запутанную историю, которая обернется для них большой любовью и скрытой силой. Что это? Дар или проклятие? 1. Атмосфера современной Москвы, смешанной с буддистской и восточной архитектурой. 2. Описание мира отталкиваясь от бурятского и тибетского буддизма с добавлением тайских традиций. 3. Вопросы кармы и души, которые решают в повседневной рутине спецслужб. 4. «Реинкарнатор» занял первое место в литературном конкурсе романов в жанре «Альтернативная история». 5. Юлия Рыженкова – победительница мастер-класса Ника Перумова 2015 года и председатель оргкомитета московского фестиваля фантастики «Серебряная стрела».



Реинкарнатор слушать на видеосервисе Wink.