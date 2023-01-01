Рефлексы головного мозга. Иван Сеченов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В результате серьезных научных исследований появилась эта книга И.М. Сеченова. Знаменитый русский физиолог ставил многочисленные эксперименты для того, чтобы понять, как распространяются нервные импульсы у лягушек. После блестящих экспериментов стали понятны многие законы психической деятельности человека и животных. Труды Сеченова являются одной из основ для всей мировой науки занимающейся физиологией и психологией.



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