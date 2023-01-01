WinkАудиокнигиРефлексы головного мозга. Иван Сеченов
Рефлексы головного мозга. Иван Сеченов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Психология, Учебная и научная литература317 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
В результате серьезных научных исследований появилась эта книга И.М. Сеченова. Знаменитый русский физиолог ставил многочисленные эксперименты для того, чтобы понять, как распространяются нервные импульсы у лягушек. После блестящих экспериментов стали понятны многие законы психической деятельности человека и животных. Труды Сеченова являются одной из основ для всей мировой науки занимающейся физиологией и психологией.
Рефлексы головного мозга слушать на видеосервисе Wink.