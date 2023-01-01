WinkАудиокнигиРечь как меч. Татьяна Гартман
Речь как меч. Татьяна Гартман (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература145 мин12+
Сюжет
Грамотная речь давно стала большой редкостью. Кроме как в книге, найти правильный русский язык просто негде. В процессе общения люди часто не утруждают себя правильным произношением. В своей книге, посвященной устной речи, Татьяна Гартман, известный видеоблогер (Училка vs ТВ), ведет работу над ошибками речи, взятыми из реальной жизни, и учит правильно и грамотно пользоваться русским языком.
Речь как меч слушать на видеосервисе Wink.