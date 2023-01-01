Ребенок в тебе должен обрести дом. Вернуться в детство, чтобы исправить взрослые ошибки. Стефани Шталь (книга, 2020) слушать онлайн

Детские травмы и обиды не проходят бесследно. Они проявляются во взрослой жизни, и часто – самым неожиданным образом: не складываются отношения, рушится карьера, возникают болезни… Проблемы ставят нас в тупик, и мы даже не подозреваем, что все ответы и решения – в нас самих. Известный немецкий психотерапевт и автор бестселлеров Стефани Шталь утверждает: если вы подружитесь со своим «внутренним ребенком», подарите ему заботу и поддержку, которой так не хватало в детстве, на место боли и бед придут спокойствие, гармония и легкость. Эффективные упражнения и рекомендации, изложенные в книге, помогут вашему «внутреннему ребенку» (а значит, и вам!) стать наконец счастливым.



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