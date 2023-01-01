Реальна ли реальность? Часть 2. Марк Пальчик
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Реальна ли реальность? Часть 2. Марк Пальчик

Реальна ли реальность? Часть 2. Марк Пальчик (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Эзотерика, Саморазвитие80 мин16+

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Сюжет

В книге представлены энергетические медитационные практики саморазвития. Эти практики обладают высокой эффективностью и предназначены для решения разнообразных личных и профессиональных задач. В книге приведено несколько десятков интеграционных техник, позволяющих решать проблемы разного уровня. Предлагаемый подход возник как синтез идей современной квантовой физики и результатов моделирования энергетических практик древних духовных традиций. В этом подходе любая проблема, с которой сталкивается человек, может рассматриваться как следствие искажений и ошибок восприятия, а не объективных особенностей внешнего мира. Медитационные энергетические практики позволяют восстановить подлинное восприятие реальности и увидеть пути решения каждой проблемы, опираясь на возникшее в процессе выполнения практик чувственное (интуитивное) знание сюжета и возможных вариантов его развития. Это открывает доступ к решению масштабных задач, рассчитанных на большой временной период, что особенно интересно в бизнес-контексте. В предлагаемом здесь подходе внешняя реальность человека и его бизнес рассматривается как продолжение внутреннего пространства личности. В нем обнаруживаются особые состояния, переживаемые как протест, раздражение, уныние, растерянность, неверие в себя и иные проявления бессилия. Такие состояния не осознаются, но являются частью стратегий мышления, принятия решений и некоторых форм поведения. Субъективно это переживается как внешние «объективные» трудности, но для них всегда сущ...Слушайте книгу.

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