Развод с миллиардером. Арина Вильде (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной писательницы Арины Вильде – «Развод с миллиардером». Книга прочитана популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик. Когда-то мы были глупыми и влюбленными. Мечтали о семье и детях. Клялись в вечной любви, но не справились. Я собрала его чемоданы и выставила за дверь. Он – не сказав ни слова сел в такси и исчез. С тех пор прошло долгих восемь лет, никто из нас так и не осмелился посмотреть другому в глаза. Я думала что забыла его, что все давно в прошлом, пока он не появился на пороге моего дома, требуя сыграть перед общественностью роль его жены, а я не поняла, что сердце все так же сжимается от боли от одного лишь взгляда на него… Слушаем, лайкаем, активно комментируем!)



Развод с миллиардером слушать на видеосервисе Wink.