Развивающая аудиоэнциклопедия. Естествознание: Популярная механика и выдающиеся изобретения. Александр Лукин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Издательство «АРДИС» представляет уникальную коллекцию аудиоспектаклей для детей. Легко, будто играя, дети погрузятся в яркий и увлекательный мир знаний. А помогут им в этом знаменитые артисты, принявшие участие в записи спектаклей. Двое героев – Маша и Петя, сопровождаемые добрым знакомым – профессором Владимиром Сергеевичем, раз за разом отправляются в захватывающие путешествия через пространство и время. Профессор готов ответить на все вопросы Маши и Пети, а в самых запутанных случаях ребятам всегда поможет знаменитый эрудит Анатолий Вассерман. Серия ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ познакомит детей с интересными природными явлениями и процессами, с устройством нашей Вселенной и Солнечной системы, с основными законами физики и простейшими механизмами. Юные слушатели получат много новых сведений о том, как устроен наш мир, примут участие в научных экспериментах и познавательных опытах.



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