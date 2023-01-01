Развитие разума. Том 2. Олег Торсунов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В мире все хотят достичь своего личного счастья, однако далеко не каждому это удается. Автор духовной и психологической литературы Олег Торсунов убежден, что всe зависит от наших целей и их расстановки. Куда же лодке судьбы лучше плыть, чтобы причалить к берегу гармоничной, наполненной жизни? В самом начале пути человек может сделать неправильный выбор, что обрекает его на длительные страдания и стресс. Если вы уже попали в сети собственных ошибок, то Олег Торсунов предлагает 12 методик, помогающих справиться с механизмом саморазрушения. Изучение законов счастливой жизни, работа над собой, преодоление стресса – всe это ожидает вас во время знакомства с книгой «Развитие разума».



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