Развитие эмоционального интеллекта: Подсказки, советы, техники. Джилл Хэссон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

С детства нас учат сдерживать, подавлять или игнорировать свои эмоции: злиться или завидовать – плохо, грустить или ревновать – неправильно. Однако умение распознавать эмоции – и свои и чужие – позволяет адекватно реагировать на них. Поэтому так важно развивать свой эмоциональный интеллект: те люди, которые умеют принимать взвешенные решения в стрессовых ситуациях, могут правильно реагировать на критику и способны к сопереживанию, успешнее как в личной жизни, так и на работе. В своей книге известный специалист в области личностного роста Джилл Хэссон учит, как справляться с ситуациями, когда эмоции вас переполняют, как определять эмоциональные нужды окружающих и как не попадать в эмоциональные ловушки других людей.



Развитие эмоционального интеллекта: Подсказки, советы, техники слушать на видеосервисе Wink.