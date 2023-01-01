Разведка в лицах. Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию книгу Леонида Млечина «Разведка в лицах». Автор представляет широкую панораму истории и развития отечественной внешней разведки. В книге собраны портреты всех руководителей советской и российской политической разведки, начиная с первого начальника иностранного отдела ВЧК и кончая нынешним директором СВР. Кем были эти люди, которые в разное время возглавляли ведомство на Лубянке? Какие качества помогли им добраться до должности главного разведчика страны? Среди них есть такие известные персонажи, как Владимир Крючков или Евгений Примаков, и те, чьи достижения и провалы ведомы только профессионалам. За судьбами начальников разведки – поворотные события в жизни нашей страны и в мире.



Разведка в лицах слушать на видеосервисе Wink.