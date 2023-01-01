Разведка и разведчики. Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию «Историю Леонида Млечина» – цикл выступлений Леонида Михайловича, посвящeнных как событиям ушедшего века, так и тем, что станут историей спустя некоторое время. В этот выпуск вошли рассказы-размышления на темы: – Банионис и КГБ. В кино и в жизни �– «Спящие»: кто работал на американскую разведку – Зачем встречаются разведчики – Методы спецслужб: традиции сохраняются – Действительно ли в Кремле есть американские шпионы? – А был ли Штирлиц?



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