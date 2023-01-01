Разумный мир. Как жить без лишних переживаний. Александр Свияш (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Возможно ли, чтобы проблемы решались легко и быстро, нужные цели достигались и жизнь доставляла только удовольствие? Как научиться жить спокойно и радостно, без лишних переживаний? Если этот и другие вопросы посещали вашу голову, то наша аудиокнига –первый шаг в Разумный мир! Каждому из нас к�ажется, что наша ситуация уникальна и наши проблемы – не такие, как у других, что они требуют особого подхода, все наши проблемы, а точнее, способы их создания, можно разделить на четыре группы, а затем, разобравшись, что же явилось причиной их появления, решить эти проблемы. Так в добрый путь, «разумный путь»!



Разумный мир слушать на видеосервисе Wink.