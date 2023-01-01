WinkАудиокнигиРазные судьбы нас выбирают. Александра Черчень
Разные судьбы нас выбирают. Александра Черчень (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика781 мин16+
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О книге
Грядет Испытание Стихий, которое определит, станет ли принцесса Императрицей. По мере его приближения Александра начинает чувствовать, что события вокруг развиваются с немыслимой скоростью. Чтобы вернуться живой и стать правительницей, нужно многому научиться. Магию помогут освоить Хранители, Кланы потренируют в распутывании интриг, а отец заставит выбирать между двух зол, что, как всем известно, является еще тем ассортиментом. А тут еще и претенденты на личные симпатии принцессы ведут какие-то свои игры, понять которые юной девушке пока не дано. Потому учеба продолжается, как и шаги по шахматной доске в игре за императорский трон.
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