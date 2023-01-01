Разноцветный снег. Наталия Волкова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наталия Волкова – детская писательница. На еe счету десятки популярных книг для детей и подростков, победы в литературных конкурсах. Также она является создателем детских энциклопедий. Повесть «Разноцветный снег» в 2017 году вышла в финал литературной премии им. В. Крапивина и принесла автору почeтную награду – специальный приз от библиотек Екатеринбурга. …Школьница Стася и еe друг Ромка становятся участниками литературного кружка, куда их пригласил школьный библиотекарь Яков Семeнович. Ребята выполняют различные увлекательные задания, одно из которых пробуждает в них азарт расследователей. Весь город наслышан о событиях, которые происходили здесь во время Великой Отечественной войны, в том числе о предательстве их земляка Старцева. Но ребята начинают изучать его историю и задаются вопросом: а был ли он предателем? Расследование заставляет их даже пробраться тайком в кабинет директора… Прошлое оказывается гораздо сложнее, чем изложено в официальных источниках. Разгадка – в конце повести. Слушайте!



Разноцветный снег слушать на видеосервисе Wink.