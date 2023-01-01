Разноцветная книга. Александр Грин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Александр Степанович Гриневский, ставший классиком русской литературы под псевдонимом Грин, по праву считается главным романтиком ХХ века. А его «Алые паруса» стали самым популярным символ для многих поколений читателей. Но в творчестве писателя было много других цветов. Он мастерски создавал детективные истории и мрачные триллеры, сочинял тонкие психологические новеллы, а порой погружался в настолько суровый реализм, что просто дух захватывает. Но как бы ни было трудно героям Грина, они идут наперекор превратностям судьбы и находят выход. В «Разноцветной книге» мы собрали следующие рассказы Александра Грина: "Белый шар" (1924) "Дьявол оранжевых вод" (1913) "Зеленая лампа" (1930) "Золотой пруд" (1915) "Желтый город" (1915) "Красный карандаш" (1917, также публиковался как «Нож и карандаш») "Серый автомобиль" (1925) "Синий волчок" (1915, также публиковался как «Волчок») "Черный алмаз" (1916) Музыка: SneakySnooper – MED (www.audionautix.com)



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